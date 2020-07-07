Пожар в Луганской области: сгорели десятки домов, один человек погиб

Площадь пожара составляет около 40 гектаров

Площадь пожара составляет около 40 гектаров

Фото: ГСЧС

В Луганской области масштабный пожар распространился на села Смоляниново и Капитаново Новоайдарского района, огонь уничтожил несколько десятков жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, из-за сильных порывов ветра и высокой температуры пожар быстро распространился и достиг значительных масштабов.

Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 360 спасателей и 85 единиц техники.

Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей", - добавили в ГСЧС.

Напомним, вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вчера возник лесной пожар, огонь охватил около 85 гектаров.