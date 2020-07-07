Пожежа на Луганщині: до гасіння залучили армію та Нацгвардію

Кількість жертв пожежі зросла до шести

Кількість жертв пожежі зросла до шести

Фото: Офіс президента

До подолання масштабної пожежі в Луганській області залучені підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії та додаткові сили ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що до місць займання направлені додаткові сили рятувальників з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Крім того, на Луганщину відправили два пожежні літаки із Краматорська, задіяно понад тисячу працівників ДСНС, поліцейських та нацгвардійців.

За даними департаменту комунікації МВС, рятувальники надають допомогу постраждалим, евакуюють людей із прилеглих сіл, проводять наземний моніторинг.

Крім того, вогнеборці займаються ліквідацією пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського районуплоща якої становить близько 40 га.

За інформацією пресцентру ДСНС, кількість загиблих внаслідок пожеж на Луганщині зросла до шести осіб.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що доручив голові Державної служби з надзвичайних ситуацій особисто виїхати на місце події.

Як повідомив у Facebook уповноважений з прав людини в Донецькій і Луганській області Павло Лисянський, внаслідок пожежі у Новоайдарському районі до лікарні відправили 21 місцевого жителя, один із них перебуває у важкому стані.

До Новоайдарської лікарні було відправлено 21 місцевий житель: 15 дітей, 6 дорослих, один дорослий знаходиться у важкому стані (термічний опік полум’ям)", - написав він.

Водночас голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що причиною лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області може бути підпал.

Нагадаємо, в Луганській області спалахнула масштабна лісова пожежа: пошкоджені 60 гектарів. Пізніше пожежа досягла населених пунктів, жителів евакуюють.