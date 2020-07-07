На Луганщине задержали диверсанта, который хотел взорвать химический завод

Он планировал взорвать два резервуара с аммиаком

Он планировал взорвать два резервуара с аммиаком

Фото: прокуратура

В Луганской области следователи СБУ в ходе спецоперации задержали диверсанта оккупационной администрации РФ, который пытался осуществить диверсию на химическом заводе.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области, передает RegioNews.

Подозреваемый - гражданин Украины, он проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г.. Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22", - говорится в сообщении.

В частности, он планировал взорвать два резервуара с аммиаком на территории завода "Северодонецкое объединение Азот", который относится к объектам 1 степени химической опасности.

Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", - добавили в прокуратуре.

Напомним, В Одессе СБУ разоблачила банду, которая занималась похищением людей.