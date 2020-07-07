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07 июля 2020, 11:41 21

В Луганской области вспыхнул крупный лесной пожар: повреждены 60 гектаров

07 июля 2020, 11:41 21
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Пламя движется в сторону сел Осколоновка и Бобровое
Пламя движется в сторону сел Осколоновка и Бобровое
Фото: из открытых источников
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На Луганщине на территории двух лесничеств произошел масштабный пожар, который спасатели продолжают тушить.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТРК "Донбасс Онлайн”.

Вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вчера возник лесной пожар. 6 июля выгорело 40 гектаров леса, сейчас поврежденные минимум 60 гектаров.

Пламя движется в сторону сел Осколоновка и Бобровое.

К ликвидации последствий возгорания было привлечено 293 человека и 72 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в селе Грушуваха Барвенковского района Харьковской области произошла пожар на пшеничном поле площадью почти 23 га.

лес пожар спасатели животные Луганская область
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