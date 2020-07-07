В Луганской области вспыхнул крупный лесной пожар: повреждены 60 гектаров
Пламя движется в сторону сел Осколоновка и Бобровое
Пламя движется в сторону сел Осколоновка и Бобровое
На Луганщине на территории двух лесничеств произошел масштабный пожар, который спасатели продолжают тушить.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТРК "Донбасс Онлайн”.
Вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вчера возник лесной пожар. 6 июля выгорело 40 гектаров леса, сейчас поврежденные минимум 60 гектаров.
Пламя движется в сторону сел Осколоновка и Бобровое.
К ликвидации последствий возгорания было привлечено 293 человека и 72 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в селе Грушуваха Барвенковского района Харьковской области произошла пожар на пшеничном поле площадью почти 23 га.
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