На Луганщине пожар достиг населенных пунктов, жителей эвакуируют

Пламя подошло к поселку Волчье

Пламя подошло к поселку Волчье

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте", - сообщили в ГСЧС.

Напомни, что вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вчера возник лесной пожар, огонь охватил около 85 гектаров.

К ликвидации последствий возгорания было привлечено 293 человека и 72 единицы техники.