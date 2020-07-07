На Луганщине пожар достиг населенных пунктов, жителей эвакуируют
Пламя подошло к поселку Волчье
Пламя подошло к поселку Волчье
Масштабы лесного пожара в Луганской области увеличились из-за сильных порывов ветра.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
В связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте", - сообщили в ГСЧС.
Напомни, что вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вчера возник лесной пожар, огонь охватил около 85 гектаров.
К ликвидации последствий возгорания было привлечено 293 человека и 72 единицы техники.
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины