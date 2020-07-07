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07 июля 2020, 15:24 23

На Луганщине пожар достиг населенных пунктов, жителей эвакуируют

07 июля 2020, 15:24 23
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Пламя подошло к поселку Волчье
Пламя подошло к поселку Волчье
Фото: ГСЧС
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Масштабы лесного пожара в Луганской области увеличились из-за сильных порывов ветра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В связи с порывами ветра огонь перекинулся на поселок Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения. Все службы на месте", - сообщили в ГСЧС.

Напомни, что вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вчера возник лесной пожар, огонь охватил около 85 гектаров.

К ликвидации последствий возгорания было привлечено 293 человека и 72 единицы техники.

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