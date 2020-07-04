В Запорожской области в ДТП травмировлись 4 детей

Одного из водителей зажало конструкцией автомобиля

Одного из водителей зажало конструкцией автомобиля

Фото: dsns.gov.ua

В Запорожской области на автодороге "Акимовка - Кирилловка" произошло ДТП, в результате которого шесть человек пострадали, четверо из них - дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области, передает RegioNews.

По данным спасателей, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и BMW.

25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также в аварии пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2 и 7 лет и два мальчика 3 и 8 лет.

Всех пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу, по факту ДТП ведется расследование.

Напомним, 3 июля в ДТП на Львовщине пострадали 11 человек.