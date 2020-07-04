Вице-премьер по вопросам промышленной политики появится через неделю - Зеленский

Пока идет процесс отбора кандидатуры на эту должность

Пока идет процесс отбора кандидатуры на эту должность

Фото: Офис президента

В Украине появится вице-премьер-министр по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса уже через неделю.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями местного бизнеса в рамках рабочей поездки в Одесскую область, передает RegioNews.

По словам Зеленского, сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий - это один из приоритетов власти.

Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру", - сказал он.

Зеленский добавил, что развитие промышленности - это стратегический взгляд на развитие Украины.

Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия - это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической державой", - отметил Зеленский.

Напомним, 4 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу с официальным двухдневным визитом.