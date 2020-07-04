В Одессе Ермака не пустили на терминал, который хотел уничтожить его брат
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что руководителя Офиса президента Андрея Ермака не впустили на территорию терминала "ТИС" в Одессе.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Об уничтожении этого терминала в пользу турецкой компании шла речь на так называемых "пленках Ермака".
По словам Лероса, президент Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область в Южном открывал стадион вместе с Ермаком, а затем уехал в терминал "ТИС", который расположен рядом.
Это уже привычно, Президент без присмотра - страшный сон Ермака, но буквально пососедству находится терминал "ТИС", куда поехал Зеленский сразу после стадиона. Тот самый терминал, который Ермак договорился уничтожать за 300 тыс в месяц в пользу турецких конкурентов, что подтвердил после публикации видео и сам Ставницер, владелец терминалов", - написал Лерос.
По словам нардепа, Андрея Ермака не впустили на территорию терминала, и он ждал за его пределами, пока Зеленский проводил там встречу.
Напомню, группа терминалов "ТИС" до сих пор работает, потому что опубликован разговор Дениса Ермака и кандидата на АМПУ, который получает инструкции, как уничтожать этот бизнес", - добавил Лерос.
Напомним,
ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. Он также опубликовал "темники" для СМИ о том, как писать про Ермака.
Также Лерос рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.