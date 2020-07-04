В Одессе Ермака не пустили на терминал, который хотел уничтожить его брат

Лерос считает, что это очередное доказательство правдивости "пленок Ермака"

Лерос считает, что это очередное доказательство правдивости "пленок Ермака"

Фото: скриншот видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что руководителя Офиса президента Андрея Ермака не впустили на территорию терминала "ТИС" в Одессе.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Об уничтожении этого терминала в пользу турецкой компании шла речь на так называемых "пленках Ермака".

По словам Лероса, президент Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область в Южном открывал стадион вместе с Ермаком, а затем уехал в терминал "ТИС", который расположен рядом.

Это уже привычно, Президент без присмотра - страшный сон Ермака, но буквально пососедству находится терминал "ТИС", куда поехал Зеленский сразу после стадиона. Тот самый терминал, который Ермак договорился уничтожать за 300 тыс в месяц в пользу турецких конкурентов, что подтвердил после публикации видео и сам Ставницер, владелец терминалов", - написал Лерос.

По словам нардепа, Андрея Ермака не впустили на территорию терминала, и он ждал за его пределами, пока Зеленский проводил там встречу.

Напомню, группа терминалов "ТИС" до сих пор работает, потому что опубликован разговор Дениса Ермака и кандидата на АМПУ, который получает инструкции, как уничтожать этот бизнес", - добавил Лерос.

Напомним,

ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. Он также опубликовал "темники" для СМИ о том, как писать про Ермака.

Также Лерос рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.