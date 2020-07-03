НАБУ проводит обыски в экс-прокурора Одесской области по делу Труханова
Обыски в Одессе продолжаются уже второй день
Обыски в Одессе продолжаются уже второй день
3 июля детективы НАБУ продолжают проводить обыски в Одессе по делу о махинациях в одесской мэрии, в которой фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.
Об этом сообщает местное издание 048.ua, передает RegioNews.
Издание отмечает, что сегодня НАБУ обыскивает бывшего прокурора области Олега Жученко.
Также обыски проходят в как минимум 4 сотрудников строительной компании "Будова", в частности у адвоката этой фирмы.
Дело касается реализации под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.
Напомним, 2 июля в Одессе работники НАБУ проводят обыски по делу о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины.
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