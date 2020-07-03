НАБУ проводит обыски в экс-прокурора Одесской области по делу Труханова

Обыски в Одессе продолжаются уже второй день

Обыски в Одессе продолжаются уже второй день

Фото: 048.ua

3 июля детективы НАБУ продолжают проводить обыски в Одессе по делу о махинациях в одесской мэрии, в которой фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

Об этом сообщает местное издание 048.ua, передает RegioNews.

Издание отмечает, что сегодня НАБУ обыскивает бывшего прокурора области Олега Жученко.

Также обыски проходят в как минимум 4 сотрудников строительной компании "Будова", в частности у адвоката этой фирмы.

Дело касается реализации под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

Напомним, 2 июля в Одессе работники НАБУ проводят обыски по делу о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины.