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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 15:14 10

НАБУ проводит обыски в экс-прокурора Одесской области по делу Труханова

03 июля 2020, 15:14 10
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Обыски в Одессе продолжаются уже второй день
Обыски в Одессе продолжаются уже второй день
Фото: 048.ua
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3 июля детективы НАБУ продолжают проводить обыски в Одессе по делу о махинациях в одесской мэрии, в которой фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

Об этом сообщает местное издание 048.ua, передает RegioNews.

Издание отмечает, что сегодня НАБУ обыскивает бывшего прокурора области Олега Жученко.

Также обыски проходят в как минимум 4 сотрудников строительной компании "Будова", в частности у адвоката этой фирмы.

Дело касается реализации под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

Напомним, 2 июля в Одессе работники НАБУ проводят обыски по делу о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины.

НАБУ Одесса обыски Геннадий Труханов уголовное дело
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