Зеленский приехал с рабочим визитом в Одесскую область

Поездка президента в Одесскую область будет длиться два дня

Поездка президента в Одесскую область будет длиться два дня

Фото: Офис президента

4 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу с официальным двухдневным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский прибыл в Центральный аэропорт Одессы в 10 часов утра и отправился в город Южный Одесской области.

Там он принял участие в открытии стадиона СОШ №1 и ознакомился с работой крупнейшего транспортного узла страны "ТИС". После этого Зеленский посетит село Визирка, где ознакомится с работой Одесского припортового завода.

В Одессе президент собирается побывать на пляже "Дельфин", чтобы узнать, как обстоят дела с танкером "Delfi".

Глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка". Также Президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области", - говорится в сообщении Офиса президента.

5 июля Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Сообщается, что из-за пандемии COVID-19 празднование состоится в закрытом режиме.

Программа мероприятий и объектов была опубликована пресс-службой Офиса президента.

Напомним, за нарушение карантинных мероприятий главу Одесской ОГА могут уволить уже на этой неделе.