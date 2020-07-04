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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 13:33 20

Зеленский приехал с рабочим визитом в Одесскую область

04 июля 2020, 13:33 20
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Поездка президента в Одесскую область будет длиться два дня
Поездка президента в Одесскую область будет длиться два дня
Фото: Офис президента
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4 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу с официальным двухдневным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский прибыл в Центральный аэропорт Одессы в 10 часов утра и отправился в город Южный Одесской области.

Там он принял участие в открытии стадиона СОШ №1 и ознакомился с работой крупнейшего транспортного узла страны "ТИС". После этого Зеленский посетит село Визирка, где ознакомится с работой Одесского припортового завода.

В Одессе президент собирается побывать на пляже "Дельфин", чтобы узнать, как обстоят дела с танкером "Delfi".

Глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка". Также Президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области", - говорится в сообщении Офиса президента.

5 июля Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Сообщается, что из-за пандемии COVID-19 празднование состоится в закрытом режиме.

Программа мероприятий и объектов была опубликована пресс-службой Офиса президента.

Напомним, за нарушение карантинных мероприятий главу Одесской ОГА могут уволить уже на этой неделе.

Владимир Зеленский Одесса Офис президента президент большая стройка
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