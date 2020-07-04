Зеленский приехал с рабочим визитом в Одесскую область
4 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу с официальным двухдневным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.
Известно, что Зеленский прибыл в Центральный аэропорт Одессы в 10 часов утра и отправился в город Южный Одесской области.
Там он принял участие в открытии стадиона СОШ №1 и ознакомился с работой крупнейшего транспортного узла страны "ТИС". После этого Зеленский посетит село Визирка, где ознакомится с работой Одесского припортового завода.
В Одессе президент собирается побывать на пляже "Дельфин", чтобы узнать, как обстоят дела с танкером "Delfi".
Глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка". Также Президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области", - говорится в сообщении Офиса президента.
5 июля Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Сообщается, что из-за пандемии COVID-19 празднование состоится в закрытом режиме.
Программа мероприятий и объектов была опубликована пресс-службой Офиса президента.
Напомним, за нарушение карантинных мероприятий главу Одесской ОГА могут уволить уже на этой неделе.