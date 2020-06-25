В Харькове жестоко избили члена партии Шария: он в реанимации
Политический деятель, журналист, пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий сообщил, что в городе Харьков ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице.
Об этом блогер написал на своем канале в YouTube, сообщает RegioNews.
В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом", — написал Шарий.
Молодого человека избили, когда он один возвращался домой.
По словам Шария, парень сейчас находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что в Житомире избили руководителя местной ячейки партии Шария.
Напомним, 18 июня в Мариуполе разгромили офис партии Шария , а 19 июня в Николаеве "Нацкорпус" принес под офис партии Шария гроб и бутылку пива .