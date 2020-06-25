В Харькове жестоко избили члена партии Шария: он в реанимации

В покушении Анатолий Шарий обвиняет "Нацкорпус" и Офис президента

В покушении Анатолий Шарий обвиняет "Нацкорпус" и Офис президента

Фото: из открытых источников

Политический деятель, журналист, пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий сообщил, что в городе Харьков ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице.

Об этом блогер написал на своем канале в YouTube, сообщает RegioNews.

В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом", — написал Шарий.

Молодого человека избили, когда он один возвращался домой.

По словам Шария, парень сейчас находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Житомире избили руководителя местной ячейки партии Шария.

Напомним, 18 июня в Мариуполе разгромили офис партии Шария , а 19 июня в Николаеве "Нацкорпус" принес под офис партии Шария гроб и бутылку пива .