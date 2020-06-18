В Мариуполе разгромили офис партии Шария
В помещении разбиты окна, а стены исписаны красной краской
В помещении разбиты окна, а стены исписаны красной краской
Неизвестные разгромили офис представительства партии Шария, который находится на улице Лавицкого.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на mariupolnews.com.ua.
Как видно на фото и видео, окна помещения разбиты, осколки стекла валяются на тротуаре.
На фасаде здания красной краской нанесена надпись "Охота открыта".
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, сегодня на Черниговщине машину нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича забросали яйцами.
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