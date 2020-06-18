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18 июня 2020, 21:01 3

В Мариуполе разгромили офис партии Шария

18 июня 2020, 21:01 3
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В помещении разбиты окна, а стены исписаны красной краской
В помещении разбиты окна, а стены исписаны красной краской
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Неизвестные разгромили офис представительства партии Шария, который находится на улице Лавицкого.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на mariupolnews.com.ua.

Как видно на фото и видео, окна помещения разбиты, осколки стекла валяются на тротуаре.

На фасаде здания красной краской нанесена надпись "Охота открыта".

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня на Черниговщине машину нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича забросали яйцами.

Анатолий Шарий партия Донецкая область Мариуполь офис погром
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