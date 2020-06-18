В Мариуполе разгромили офис партии Шария

В помещении разбиты окна, а стены исписаны красной краской

В помещении разбиты окна, а стены исписаны красной краской

Неизвестные разгромили офис представительства партии Шария, который находится на улице Лавицкого.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на mariupolnews.com.ua.

Как видно на фото и видео, окна помещения разбиты, осколки стекла валяются на тротуаре.

На фасаде здания красной краской нанесена надпись "Охота открыта".

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня на Черниговщине машину нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича забросали яйцами.