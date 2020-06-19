В Николаеве "Нацкорпус" принес под офис партии Шария гроб и бутылку пива

Активисты потребовали от работников офиса оформить акт приема-передачи "имущества"

Активисты потребовали от работников офиса оформить акт приема-передачи "имущества"

В Николаеве члены «Национального корпуса» провели пиар-акцию под офисом «Партии Шария», куда принесли гроб с портретом лидера этой политсилы и бутылку пива

Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ", пишет RegioNews.

Глава николаевской ячейки "Нацкорпуса" Денис Янтарь сказал, что хотел сделать "имущественный взнос в партию" и принес соответствующее заявление, требуя от главы николаевской организации акт приема-передачи имущества.

Несколько раз представители "Нацкорпуса" пытались зайти в офис "Партии Шария".

В ответ на происходящее к участникам акции несколько раз выходила глава николаевской облорганизации "Партии Шария" Татьяна Кравчук, и тогда между ней и сторонниками "Нацкорпуса" происходили словесные перепалки. В частности, Кравчук говорила членам партии "Нацкорпуса", что они "финансируются из Кремля".

Через какое-то время представители праворадикальной организации сняли с крыши ВАЗа гроб, к которому прикрепили красные шарики и портрет блогера Анатолия Шария. Они пытались занести гроб в офис, но им этого не дали сделать, поэтому участники акции оставили его возле входа в офис и разошлись.

Возле офиса "партии Шария" во время происходящих событий также дежурили сотрудники спецотряда ТОР патрульной полиции и сотрудники управления превенции полиции.

Напомним, вчера, 18 июня, в Мариуполе разгромили офис партии Шария.