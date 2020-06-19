13:20  19 июня
Президент назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова
09:29  19 июня
Ляшко: около 6 тысяч украинских медиков инфицированы COVID-19
12:07  19 июня
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 14:27 8

В Николаеве "Нацкорпус" принес под офис партии Шария гроб и бутылку пива

19 июня 2020, 14:27 8
Читайте також українською мовою
Активисты потребовали от работников офиса оформить акт приема-передачи "имущества"
Активисты потребовали от работников офиса оформить акт приема-передачи "имущества"
Читайте також
українською мовою

В Николаеве  члены «Национального корпуса» провели пиар-акцию под офисом «Партии Шария», куда принесли гроб с портретом лидера этой политсилы и бутылку пива

Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ", пишет RegioNews.

Глава николаевской ячейки "Нацкорпуса" Денис Янтарь сказал, что хотел сделать "имущественный взнос в партию" и принес соответствующее заявление, требуя от главы николаевской организации акт приема-передачи имущества.

Несколько раз представители "Нацкорпуса" пытались зайти в офис "Партии Шария".

В ответ на происходящее к участникам акции несколько раз выходила глава николаевской облорганизации "Партии Шария" Татьяна Кравчук, и тогда между ней и сторонниками "Нацкорпуса" происходили словесные перепалки. В частности, Кравчук говорила членам партии "Нацкорпуса", что они "финансируются из Кремля".

Через какое-то время представители праворадикальной организации сняли с крыши ВАЗа гроб, к которому прикрепили красные шарики и портрет блогера Анатолия Шария. Они пытались занести гроб в офис, но им этого не дали сделать, поэтому участники акции оставили его возле входа в офис и разошлись.

Возле офиса "партии Шария" во время происходящих событий также дежурили сотрудники спецотряда ТОР патрульной полиции и сотрудники управления превенции полиции.

Напомним, вчера, 18 июня, в Мариуполе разгромили офис партии Шария.

Анатолий Шарий партия Николаев пиар Нацкорпус офис акция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Мариуполе разгромили офис партии Шария
18 июня 2020, 21:01
Виталия Кличко пригласили на презентацию партии мэров
18 июня 2020, 17:44
Винницкие "Дети Моргунова" связаны с нардепом от "Слуги народа" - СМИ
17 июня 2020, 19:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »