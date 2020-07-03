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03 июля 2020, 10:06 2

На Винничине пограничники изъяли незаконного алкоголя на сумму более 2 млн грн

03 июля 2020, 10:06 2
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В подпольных цехах обнаружили десятки тонн алкогольного суррогата
В подпольных цехах обнаружили десятки тонн алкогольного суррогата
Фото: СБУ
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В населенных пунктах Могилев-Подольский, Немия и Серебрия во время обысков у фальсификатора изъяли товара на 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 2 подпольных цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и 1 подпольный цех по изготовлению минеральной воды.

Правоохранители изъяли более 20 тонн спирта и алкогольных напитков, которые хранились в специальных полиэтиленовых упаковках, резервуарах и бутылках, а также красители, заготовки для разлития и средства для брендирования суррогата под продукцию известных мировых производителей.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему в Налоговой, которая наносила ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно.

пограничники алкоголь спиртзавод Винница подделка
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