На Винничине пограничники изъяли незаконного алкоголя на сумму более 2 млн грн

В подпольных цехах обнаружили десятки тонн алкогольного суррогата

В подпольных цехах обнаружили десятки тонн алкогольного суррогата

Фото: СБУ

В населенных пунктах Могилев-Подольский, Немия и Серебрия во время обысков у фальсификатора изъяли товара на 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 2 подпольных цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и 1 подпольный цех по изготовлению минеральной воды.

Правоохранители изъяли более 20 тонн спирта и алкогольных напитков, которые хранились в специальных полиэтиленовых упаковках, резервуарах и бутылках, а также красители, заготовки для разлития и средства для брендирования суррогата под продукцию известных мировых производителей.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему в Налоговой, которая наносила ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно.