В центре Киева митингуют с требованием запретить партию Шария и ОПЗЖ

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре города

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре города

Фото: Facebook

В Киеве представители "Национального корпуса" проводят акцию с требованием запрета деятельности в Украине пророссийских политических партий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Известно, что около тысячи представителей "Национального корпуса" собрались на Софийской площади, они требуют на законодательном уровне запретить "антиукраинские враждебные организации" - "Партию Шария" и ОПЗЖ.

Часть активистов держит в руках флаги организаций, они планируют пройти от Софиевской площади до здания СБУ и Министерства юстиции, где будут требовать запрета партий.

При этом полиция перекрыла автомобильное движение по улице Владимирской, за безопасностью в центре Киева следят около двух сотен правоохранителей.

Они усилили меры безопасности в местах проведения ходу. Военнослужащие, Нацгвардия, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

Напомним, 29 июня в Краматорске совершено нападение на региональную общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".