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03 июля 2020, 18:17 9

Елена Зеленская выздоровела от коронавируса

03 июля 2020, 18:17 9
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Фото: rbc.ua
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Супруга президента Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Twitter Офиса президента.

Сообщается, что Зеленская чувствует себя хорошо.

Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии, которое будет проходить дома", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у супруги.

16 июня первую леди госпитализировали в больницу.

коронавирус Владимир Зеленский пневмония больницы Елена Зеленская
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