Елена Зеленская выздоровела от коронавируса

Первую леди уже выписали из больницы

Первую леди уже выписали из больницы

Фото: rbc.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Twitter Офиса президента.

Сообщается, что Зеленская чувствует себя хорошо.

Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии, которое будет проходить дома", - сказано в сообщении.

Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і виписалася з лікарні. Почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії, яке проходитиме вдома. — Офіс Президента (@APUkraine) July 3, 2020

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у супруги.

16 июня первую леди госпитализировали в больницу.