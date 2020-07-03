Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
Супруга президента Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Twitter Офиса президента.
Сообщается, что Зеленская чувствует себя хорошо.
Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии, которое будет проходить дома", - сказано в сообщении.
Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і виписалася з лікарні. Почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії, яке проходитиме вдома.— Офіс Президента (@APUkraine) July 3, 2020
Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у супруги.
16 июня первую леди госпитализировали в больницу.