Названы нардепы, игнорировавшие голосования Рады в июне

Низкие показатели голосований в июне зафиксированы во фракции ОПЗЖ

Низкие показатели голосований в июне зафиксированы во фракции ОПЗЖ

Фото: Верховна Рада Украины

В июне депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" пропустили половину голосований Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что в среднем один депутат ОПЗЖ принял участие лишь в 54% голосований.

Среди депутатов ОПЗЖ, почти не голосовавших в июне: Сергей Ларин (проголосовал 1 раз в месяц, принял участие в 0,26% голосований), Тарас Козак (2 голосования, 0,51%), Игорь Абрамович (6 голосований, 1%), Юлия Левочкина (7 голосований, 1%), Сергей Левочкин (9 голосований, 2%), Вадим Рабинович (19 голосований, 4%), Вадим Столар (23 голосования, 5%)", - сказано в сообщении.

В КИУ подчеркнули, что помимо ОПЗЖ отличились депутаты партии "За будущее". В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 60% голосований. Нардепы ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 65% голосований.

Высокие результаты показали депутаты группы "Доверие" (73%) и фракции "Голос"(74%).

Чаще всего в июне голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты "Европейской солидарности" (77%) и "Слуги народа" (84%). Лишь один народный депутат принял участие во всех 100% голосований в течение месяца — это Александр Бакумов", - отметили в КИУ.

Всего за прошлый месяц в парламенте произошло 391 голосование.

КВУ назвав депутатів, які ігнорували голосування Ради в червні Комітет виборців проаналізував участь депутатів... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Пʼятниця, 3 липня 2020 р.

Ранее в КИУ сообщали, кто из народных депутатов пропускал заседания парламента в июне.