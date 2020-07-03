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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 11:33 15

В "Слуге народа" 80% фракции готовы поддержать отставку Смолия

03 июля 2020, 11:33 15
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Некоторые депутаты считают, что этот вопрос не ко времени.
Некоторые депутаты считают, что этот вопрос не ко времени.
Фото: НБУ
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Большинство депутатов фракции "Слуга народа" готовы поддержать отставку председателя Национального банка Якова Смолия.

Об этом во время общения с журналистами заявил нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Нардеп отметил, что некоторые народные депутаты считают, что этот вопрос не ко времени.

Около 80% фракции будут поддерживать, 20% - скорее всего нет. Возможно, мнение изменилось по этому поводу после вчерашнего решения профильного комитета", - сказа Качура.

Он добавил, что после ответов Смолия на те претензии, которые ему были озвучены, как председателю Национального банка, каждый депутат будет определяться, как ему голосовать.

Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Яков Смолий НБУ Слуга народа отставка Верховная Рада
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