В "Слуге народа" 80% фракции готовы поддержать отставку Смолия
Большинство депутатов фракции "Слуга народа" готовы поддержать отставку председателя Национального банка Якова Смолия.
Об этом во время общения с журналистами заявил нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.
Нардеп отметил, что некоторые народные депутаты считают, что этот вопрос не ко времени.
Около 80% фракции будут поддерживать, 20% - скорее всего нет. Возможно, мнение изменилось по этому поводу после вчерашнего решения профильного комитета", - сказа Качура.
Он добавил, что после ответов Смолия на те претензии, которые ему были озвучены, как председателю Национального банка, каждый депутат будет определяться, как ему голосовать.
Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.
Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.