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02 июля 2020, 12:04 8

Зеленский подал в Раду постановление об увольнении главы НБУ

02 июля 2020, 12:04 8
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Законопроект №3772 уже зарегистрирован
Законопроект №3772 уже зарегистрирован
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, сообщает RegioNews.

Постановление №3772 внесли в Раду сегодня, 2 июля.

Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет, документ на данный момент прорабатывается в комитете.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Нацбанка Яков Смолий написал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Также на отставку Смолия отреагировали в Офисе президента и "Слуге народа".

Владимир Зеленский ВР НБУ президент законопроект Яков Смолий
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