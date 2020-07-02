Зеленский подал в Раду постановление об увольнении главы НБУ
Законопроект №3772 уже зарегистрирован
Законопроект №3772 уже зарегистрирован
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, сообщает RegioNews.
Постановление №3772 внесли в Раду сегодня, 2 июля.
Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет, документ на данный момент прорабатывается в комитете.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству парламента.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Нацбанка Яков Смолий написал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
Также на отставку Смолия отреагировали в Офисе президента и "Слуге народа".
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