Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия

Ранее президент Зеленский внес в Раду постановление об его увольнении

Ранее президент Зеленский внес в Раду постановление об его увольнении

Фото: Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности Председателя Национального банка Украины.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ", - написал Железняк.

Он также добавил, что проект постановления о его увольнении поддержали 16 народных депутатов.

Народный депутат добавил, что члены комитета не получили информацию о том, кто именно оказывал политическое давление на Смолия, и пообещал, что будет спрашивать эту информацию в зале парламента.

Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Также на отставку Смолия отреагировали в Офисе президента и "Слуге народа". Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.