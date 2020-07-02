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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 17:12 3

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия

02 июля 2020, 17:12 3
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Фото: Facebook
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности Председателя Национального банка Украины.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ", - написал Железняк.

Он также добавил, что проект постановления о его увольнении поддержали 16 народных депутатов.

Народный депутат добавил, что члены комитета не получили информацию о том, кто именно оказывал политическое давление на Смолия, и пообещал, что будет спрашивать эту информацию в зале парламента.

Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Также на отставку Смолия отреагировали в Офисе президента и "Слуге народа". Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.

Верховная Рада комитет отставка НБУ Яков Смолий
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