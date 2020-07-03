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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 11:19 7

Шкарлет назначен на должность с испытательным сроком - Шмыгаль

03 июля 2020, 11:19 7
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25 июня он назначен исполняющим обязанности министра образования и науки
25 июня он назначен исполняющим обязанности министра образования и науки
Фото: Кабмин
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Сергей Шкарлет был назначен и.о. министра образования и науки со своеобразным испытательным сроком, в течение следующих месяцев он имеет возможность себя проявить.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

На господина Сергея Шкарлета временно возложено исполнение обязанностей. Это важный момент. Считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев, и это своеобразный испытательный срок", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что с такой позицией соглашается значительное количество народных депутатов.

По словам премьер-министра, Шкарлет во время заседания комитета представил свое видение первоочередных шагов в области образования на 2020 год.

Он добавил, что в программе Шкарлета видит много положительных вещей.

Напомним, 25 июня правительство назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Кабмин Верховная Рада Денис Шмыгаль министр образования Сергей Шкарлет
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