Шкарлет назначен на должность с испытательным сроком - Шмыгаль

25 июня он назначен исполняющим обязанности министра образования и науки

25 июня он назначен исполняющим обязанности министра образования и науки

Фото: Кабмин

Сергей Шкарлет был назначен и.о. министра образования и науки со своеобразным испытательным сроком, в течение следующих месяцев он имеет возможность себя проявить.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

На господина Сергея Шкарлета временно возложено исполнение обязанностей. Это важный момент. Считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев, и это своеобразный испытательный срок", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что с такой позицией соглашается значительное количество народных депутатов.

По словам премьер-министра, Шкарлет во время заседания комитета представил свое видение первоочередных шагов в области образования на 2020 год.

Он добавил, что в программе Шкарлета видит много положительных вещей.

Напомним, 25 июня правительство назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.