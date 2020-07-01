Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу НБУ.
В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.
Сегодня Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в...Опубликовано Национальный банк Украины Среда, 1 июля 2020 г.
Напомним, сегодня, 1 июля Кабмин уволил четырех заместителей министра образования Сергея Шкарлета