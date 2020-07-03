ГБР открыла дело из-за изъятия военного имущества Воздушных сил

Должностных лиц, причастных к изъятию техники, отстранили от занимаемых должностей

Должностных лиц, причастных к изъятию техники, отстранили от занимаемых должностей

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

В ГБР заявили, что вечером 2 июля вернули в военные части изъятое оборонное оборудования воздушных сил ВСУ, по этому факту было открыто уголовное производство.

Об этом сообщается на официальном сайте ГБР, передает RegioNews.

В ведомстве также отметили, что причастных к изъятию лиц отстранили от исполнения служебных обязанностей.

2 июля в 22:50 изъятые военные приборы (клистроны) были возвращены в воинские части. ГБР открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Также по факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил в ГБР начатое служебное расследование. Должностных лиц, причастных к изъятию техники, отстранили от занимаемых должностей

Материалы уголовного производства затребовали из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР", - добавили в ведомстве.

Напомним, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что накануне в одной из воинских частей в Хмельницком состоялись обыски с изъятием отдельных приборов военного назначения – клистронов и документации к ним.

Военные заявили, что в зенитных ракетных бригадах на Одесщине и Херсонщине имели место такие же "зеркальные действия".