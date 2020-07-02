ГБР обыскало три зенитные ракетные бригады Воздушных сил Украины

Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов – приборов, помогающих в наведении ракет на цель

Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов – приборов, помогающих в наведении ракет на цель

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в военных частях Воздушных Сил ВСУ в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью Командования Воздушных Сил Украины, пишет RegioNews.

В зенитную ракетную бригаду Воздушных Сил ВСУ в Хмельницкой области прибыли представители отдела следственного управления ГБР в городе Хмельницкий. На основании решения Хмельницкого горрайсуда, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъяты четыре СВЧ прибора (клистрона) и соответствующую сопроводительную документацию.

Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда речь не идет об изъятии, а только "об обзоре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов", - говорится в сообщении.

Такие же процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах на Одесщине и Херсонщине.

Складывается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства", - считают в командовании Воздушных сил.

ГБР пока не комментирует эту информацию.

Справка:

Изъятые сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя зенитно-ракетных комплексов, позволяет быстро восстановить их боеспособность.

Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывающей воздушное пространство и важные стратегические объекты государства.

Напомним, сегодня стало известно, что СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Житомирском бронетанковом заводе.