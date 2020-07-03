ДБР відкрила справу через вилучення військового майна Повітряних сил

Посадовців, причетних до вилучення техніки, відсторонили від займаних посад

Посадовців, причетних до вилучення техніки, відсторонили від займаних посад

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

У ДБР заявили, що ввечері 2 липня повернули у військові частини вилучене оборонне обладнання повітряних сил ЗСУ, за цим фактом було відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР, передає RegioNews.

У відомстві також зазначили, що причетних до вилучення осіб відсторонили від виконання службових обов'язків.

2 липня о 22:50 вилучені військові прилади (клістрони) були повернуті у військові частини. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Також за фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил у ДБР розпочате службове розслідування. Посадовців, причетних до вилучення техніки, відсторонили від займаних посад

Матеріали кримінального провадження витребували із територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, та передали для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР", - додали в відомстві.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що напередодні в одній із військових частин у Хмельницькому відбулися обшуки із вилученням окремих приладів військового призначення – клістронів та документації до них.

Військові заявили, що в зенітних ракетних бригадах на Одещині та Херсонщині мали місце такі ж "дзеркальні дії".