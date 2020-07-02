ГБР прокомментировало обыски в воинских частях Воздушных сил

Изъятое у военных оборудование обещают вернуть

Изъятое у военных оборудование обещают вернуть

В Государственном бюро расследований сообщили, что провели санкционированные действия в нескольких военных частях Воздушных сил Вооруженных сил Украины и изъяли приборы военного назначения, которые будут возвращены.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 года провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора будет возвращено сегодня", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что руководство ГБР инициировало служебное расследование, во время которого будет дана оценка правомерности действий работников бюро.

Заявление Государственного бюро расследований по поводу изъятия военной техники Воздушных сил #ВСУ Следователи Государственного бюро... Опубликовано Государственное бюро расследований Четверг, 2 июля 2020 г.

Благодаря резонансу, оживленному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов, удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ приборов (клистронов) частей зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – прокомментировало командование Воздушных сил.

Напомним, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что накануне в одной из воинских частей в Хмельницком состоялись обыски с изъятием отдельных приборов военного назначения – клистронов и документации к ним.

Военные заявили, что в зенитных ракетных бригадах на Одесщине и Херсонщине имели место такие же "зеркальные действия".

В ВСУ указывали, что отсутствие клистронов может привести к "нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, что прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты государства".