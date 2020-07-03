СБУ разоблачила схему в Налоговой: наносила ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно

В схеме были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности

В схеме были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности

Фото: СБУ

Правоохранителям удалось разоблачить коррупционную схему в Государственной налоговой службе - она ежемесячно наносила ущерб государству на более чем 2 миллиарда гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечает следствие, схема действовала в 2019-2020 годах. К участию в ней были привлечены около 400 субъектов хозяйствования, должностные лица Государственной фискальной службы и транзитно-конверационные группы.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджету нанесенный ущерб в особо крупных размерах", - отмечают в СБУ.

По данному делу было проведено более 120 обысков, а также наложены аресты на счета предприятий на более чем 100 млн гривен и заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на сумму 587 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области был ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов гривен.