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03 июля 2020, 09:11 6

СБУ разоблачила схему в Налоговой: наносила ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно

03 июля 2020, 09:11 6
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В схеме были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности
В схеме были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности
Фото: СБУ
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Правоохранителям удалось разоблачить коррупционную схему в Государственной налоговой службе - она ежемесячно наносила ущерб государству на более чем 2 миллиарда гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечает следствие, схема действовала в 2019-2020 годах. К участию в ней были привлечены около 400 субъектов хозяйствования, должностные лица Государственной фискальной службы и транзитно-конверационные группы.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджету нанесенный ущерб в особо крупных размерах", - отмечают в СБУ.

По данному делу было проведено более 120 обысков, а также наложены аресты на счета предприятий на более чем 100 млн гривен и заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на сумму 587 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области был ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов гривен.

налоговая служба налог СБУ бюджет Схемы
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