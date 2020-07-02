16:15  02 июля
ВАКС подтвердил внесение залога за сообщника Андрея Балоня
20:15  02 июля
В КГГА подрались депутат Киевсовета и заместитель главного архитектора Киева
16:18  02 июля
На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, один работник погиб
UA | RU
UA | RU
02 июля 2020, 21:16 2

В Одесской области разоблачили преступную группу, в состав которой входил сотрудник СБУ

02 июля 2020, 21:16 2
Читайте також українською мовою
Группировки требовала от потерпевшего 250 тысяч долларов США
Группировки требовала от потерпевшего 250 тысяч долларов США
Читайте також
українською мовою

Следователи Государственного бюро расследования разоблачили на вымогательстве денежных средств в сумме 250 тысяч долларов США организованную группу во главе с заместителем одного из отделов Управления СБУ в Одесской области.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

По данным следствия, сотрудник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 года требовали от гражданина денежные средства в сумме 250 тысяч долларов США за неразглашение сведений относительно обстоятельств смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему повредить.

В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близким родственникам насилие.

Следователи ГБР сообщили подполковнику СБУ о подозрении в вымогательстве, которое причинило имущественный вред в особенно больших размерах, или совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Вимагання 250 тисяч доларів США – ДБР, СБУ та ОГП викрили злочинну групу, до складу якої входив працівник СБУ ...

Опубліковано Державне бюро розслідувань Четвер, 2 липня 2020 р.

Напомним, сегодня стало известно, что ГБР провело обыски в военных частях Воздушных сил ВСУ.

ГБР Одесса СБУ уголовное дело вымогательство банда
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ГБР прокомментировало обыски в воинских частях Воздушных сил
02 июля 2020, 20:58
ГБР обыскало три зенитные ракетные бригады Воздушных сил Украины
02 июля 2020, 19:02
В Одессе готовятся поднять затонувший танкер Delfi
02 июля 2020, 18:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Все блоги »