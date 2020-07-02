В Одесской области разоблачили преступную группу, в состав которой входил сотрудник СБУ

Группировки требовала от потерпевшего 250 тысяч долларов США

Группировки требовала от потерпевшего 250 тысяч долларов США

Следователи Государственного бюро расследования разоблачили на вымогательстве денежных средств в сумме 250 тысяч долларов США организованную группу во главе с заместителем одного из отделов Управления СБУ в Одесской области.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

По данным следствия, сотрудник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 года требовали от гражданина денежные средства в сумме 250 тысяч долларов США за неразглашение сведений относительно обстоятельств смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему повредить.

В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близким родственникам насилие.

Следователи ГБР сообщили подполковнику СБУ о подозрении в вымогательстве, которое причинило имущественный вред в особенно больших размерах, или совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Вимагання 250 тисяч доларів США – ДБР, СБУ та ОГП викрили злочинну групу, до складу якої входив працівник СБУ ... Опубліковано Державне бюро розслідувань Четвер, 2 липня 2020 р.

Напомним, сегодня стало известно, что ГБР провело обыски в военных частях Воздушных сил ВСУ.