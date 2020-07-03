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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 11:56 11

Шмыгаль назвал размеры помощи для пострадавших в результате наводнений

03 июля 2020, 11:56 11
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Стихия полностью уничтожила 22 тысячи домохозяйств
Стихия полностью уничтожила 22 тысячи домохозяйств
Фото: скриншот видео
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Семьи погибших во время наводнения на Западе Украины получат помощь от государства в размере 200 тысяч грн, а владельцам разрушенных жилых домов будет выплачено по 300 тысяч грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.

Государство обеспечивает помощь семьям людей, которые погибли, в размере 200 тысяч гривен. Владельцам жилых домов, которые полностью разрушены - по 300 тысяч гривен на семью. Семьям на капитальный ремонт - по 50 тысяч гривен. На возмещение потерь владельцам поврежденных жилых домов - по 20 тысяч гривен", - сказал Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что Кабмин выделил более 750 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.

Однако для полного преодоления последствий наводнений в западных областях Украины нужно будет выделить еще около 2 миллиардов гривен.

Более 750 млн гривен - не окончательная сумма, которую правительство направит на восстановление структуры регионов. Мы получили от наших ответственных органов предварительные расчеты, дополнительно для преодоления последствий стихии нам нужно будет дополнительно около 2 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.

По подсчетам Кабмина всего стихия уничтожила 22 тысячи домохозяйств на Прикарпатье.

Кабмин выплаты Денис Шмыгаль Стихия Наводнение
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