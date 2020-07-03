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03 июля 2020, 11:06 5

На западной Украине подтопленными остаются 11 населенных пунктов

03 июля 2020, 11:06 5
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Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды
Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды
Фото из октрытых источников
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В результате паводков на Западе Украины по состоянию на утро 3 июля затопленными остаются 11 населенных пунктов. В Черновицкой области 7, во Львовской — 2 и в Тернопольской — 2.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Тернопольской области остаются подтопленными 15 домов, ранее было 14,4 тысячи.

Отмечается также, что разрушены 202,5 км автодорог (201 км из которых в Ивано-Франковской области) и 95 мостов (93 из них в Ивано-Франковской области).

В то же время повреждено 549 км автодорог и 212 мостов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Всего с начала работ ГСЧС спасла 478 человек, эвакуировала 721 человека, отселила 1324 человека и перевезла через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

В течение суток откачано 20 456 м куб. воды, расчищено 20 м автодорог, 460 м русел рек, 140 м водоотводных сетей, населению доставлено 2 100 кг продуктов питания и осуществлен подвоз 5 тысяч питьевой воды местным жителям.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 563 человека и 195 единиц техники, из них от ГСЧС 433 человек личного состава и 158 единиц техники (из них 1 вертолет).

Ранее в Черновицкой ОГА называли предварительную сумму убытков от паводков на Буковине. По словам Сергея Осачука, пока эта сумма — 1,3 млрд грн, но говорить о конечной цифре пока рано.

Также по мнению эколога, причина наводнения на Прикарпатье вызвана изменениями климата и большим количеством осадков.

Львов Черновцы Ивано-Франковск Тернополь Наводнение
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