На западной Украине подтопленными остаются 11 населенных пунктов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды

Фото из октрытых источников

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.



В Тернопольской области остаются подтопленными 15 домов, ранее было 14,4 тысячи.



Отмечается также, что разрушены 202,5 км автодорог (201 км из которых в Ивано-Франковской области) и 95 мостов (93 из них в Ивано-Франковской области).



В то же время повреждено 549 км автодорог и 212 мостов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.



Всего с начала работ ГСЧС спасла 478 человек, эвакуировала 721 человека, отселила 1324 человека и перевезла через подтопленные участки дорог 2 565 человек.



В течение суток откачано 20 456 м куб. воды, расчищено 20 м автодорог, 460 м русел рек, 140 м водоотводных сетей, населению доставлено 2 100 кг продуктов питания и осуществлен подвоз 5 тысяч питьевой воды местным жителям.



Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 563 человека и 195 единиц техники, из них от ГСЧС 433 человек личного состава и 158 единиц техники (из них 1 вертолет).



Ранее в Черновицкой ОГА называли предварительную сумму убытков от паводков на Буковине. По словам Сергея Осачука, пока эта сумма — 1,3 млрд грн, но говорить о конечной цифре пока рано.



Также по мнению эколога, причина наводнения на Прикарпатье вызвана изменениями климата и большим количеством осадков.