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02 июля 2020, 17:41 2

Кабмин уволил председателя Гослесагентства

02 июля 2020, 17:41 2
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Андрей Заблоцкий возглавлял ведомство с декабря 2019 года
Андрей Заблоцкий возглавлял ведомство с декабря 2019 года
Фото: Гослесагентство
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В четверг, 2 июля, Кабинет министров Украины принял решение уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

Также на своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - написал Мокан.

Дополнительные средства на преодоление последствий наводнения в западных регионах Украины На сегодняшнем внеочередном заседании...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Четверг, 2 июля 2020 г.

Напомним, вчера вечером о своей отставке через постоянное политическое давление, заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Также вчера, 1 июля, Кабмин уволил четырех заместителей министра образования Сергея Шкарлета.

Кабмин увольнение Гослесагентство начальник кадры
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