Кабмин уволил председателя Гослесагентства
В четверг, 2 июля, Кабинет министров Украины принял решение уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.
Также на своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - написал Мокан.
Дополнительные средства на преодоление последствий наводнения в западных регионах Украины На сегодняшнем внеочередном заседании...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Четверг, 2 июля 2020 г.
Напомним, вчера вечером о своей отставке через постоянное политическое давление, заявил председатель НБУ Яков Смолий.
Также вчера, 1 июля, Кабмин уволил четырех заместителей министра образования Сергея Шкарлета.