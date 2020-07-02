Кабмин уволил председателя Гослесагентства

Андрей Заблоцкий возглавлял ведомство с декабря 2019 года

Андрей Заблоцкий возглавлял ведомство с декабря 2019 года

Фото: Гослесагентство

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

Также на своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - написал Мокан.

Дополнительные средства на преодоление последствий наводнения в западных регионах Украины На сегодняшнем внеочередном заседании... Опубликовано Vasyl Mokan - public page Четверг, 2 июля 2020 г.

Напомним, вчера вечером о своей отставке через постоянное политическое давление, заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Также вчера, 1 июля, Кабмин уволил четырех заместителей министра образования Сергея Шкарлета.