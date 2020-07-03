Шмигаль назвав розміри допомоги для постраждалих внаслідок повеней

Стихія повністю знищила 22 тисячі домогосподарств

Стихія повністю знищила 22 тисячі домогосподарств

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Родини загиблих під час повені на Заході України отримають допомогу від держави у розмірі 200 тисяч грн, а власникам зруйнованих житлових будинків буде виплачено по 300 тисяч грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

Держава забезпечує допомогу сім'ям людей, що загинули, у розмірі 200 тисяч гривень. Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, – по 300 тисяч гривень на сім'ю. Сім'ям на капітальний ремонт – по 50 тисяч гривень. На відшкодування втрат власникам пошкоджених житлових будинків – по 20 тисяч гривень", – сказав Шмигаль.

Прем'єр також нагадав, що Кабмін виділив понад 750 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.

Однак для повного подолання наслідків повеней у західних областях України потрібно буде виділити ще близько 2 мільярдів гривень.

Понад 750 млн гривень - не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіонів. Ми отримали від наших відповідальних органів попередні розрахунки, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібно буде, додатково, близько 2 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

За підрахунками Кабміну всього стихія знищила 22 тисячі домогосподарств на Прикарпатті.