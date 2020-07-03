15:44  03 липня
ВР дозволила абітурієнтам з ОРДЛО вступати до вузів без ЗНО
12:53  03 липня
Названі нардепи, які ігнорували голосування Ради в червні
08:19  03 липня
Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 11:56 12

Шмигаль назвав розміри допомоги для постраждалих внаслідок повеней

03 липня 2020, 11:56 12
Читайте также на русском языке
Стихія повністю знищила 22 тисячі домогосподарств
Стихія повністю знищила 22 тисячі домогосподарств
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Родини загиблих під час повені на Заході України отримають допомогу від держави у розмірі 200 тисяч грн, а власникам зруйнованих житлових будинків буде виплачено по 300 тисяч грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

Держава забезпечує допомогу сім'ям людей, що загинули, у розмірі 200 тисяч гривень. Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, – по 300 тисяч гривень на сім'ю. Сім'ям на капітальний ремонт – по 50 тисяч гривень. На відшкодування втрат власникам пошкоджених житлових будинків – по 20 тисяч гривень", – сказав Шмигаль.

Прем'єр також нагадав, що Кабмін виділив понад 750 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.

Однак для повного подолання наслідків повеней у західних областях України потрібно буде виділити ще близько 2 мільярдів гривень.

Понад 750 млн гривень - не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіонів. Ми отримали від наших відповідальних органів попередні розрахунки, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібно буде, додатково, близько 2 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

За підрахунками Кабміну всього стихія знищила 22 тисячі домогосподарств на Прикарпатті.

Кабмін виплати Деніс Шмигаль Стихія Повінь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Шкарлет призначений на посаду із випробувальним терміном - Шмигаль
03 липня 2020, 11:19
На західній Україні підтопленими залишаються 11 населених пунктів
03 липня 2020, 11:06
Кабмін звільнив голову Держлісагенства
02 липня 2020, 17:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Всі блоги »