Паводки на Прикарпатье: подтоплены более 7 тысяч домов
Из-за наводнений в западных областях Украины подтоплено 7 тысяч 731 дом в 262 населенных пунктах, также разрушены 1196 километров автодорог.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"В 262 населенных пунктах: Ивано-Франковская (202), Черновицкая (45), Львовская (11), Тернопольской (4); подтоплены 7 тыс. 731 дом: Ивано-Франковская (6 тыс. 653), Черновицкая (1 тыс. 49), Львовская (1), Тернопольская (118), 13 объектов социальной и бытовой сферы", - говорится в сообщении.
Кроме того, затоплены 4 тыс. 553 подвала; 12 тыс. 411 приусадебных участков; разрушены 1196 км автодорог, из которых 152 км в Ивано-Франковской области, 337 мостов.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье чтобы лично осмотреть пострадавшие от наводнения районы.
В то же время, в Минздраве готовятся к возможным вспышкам кишечной инфекции на Прикарпатье.