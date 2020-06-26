Паводки на Прикарпатье: подтоплены более 7 тысяч домов

Разрушены 1196 километров дорог

Разрушены 1196 километров дорог

Фото: ГСЧС

Из-за наводнений в западных областях Украины подтоплено 7 тысяч 731 дом в 262 населенных пунктах, также разрушены 1196 километров автодорог.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"В 262 населенных пунктах: Ивано-Франковская (202), Черновицкая (45), Львовская (11), Тернопольской (4); подтоплены 7 тыс. 731 дом: Ивано-Франковская (6 тыс. 653), Черновицкая (1 тыс. 49), Львовская (1), Тернопольская (118), 13 объектов социальной и бытовой сферы", - говорится в сообщении.

Кроме того, затоплены 4 тыс. 553 подвала; 12 тыс. 411 приусадебных участков; разрушены 1196 км автодорог, из которых 152 км в Ивано-Франковской области, 337 мостов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье чтобы лично осмотреть пострадавшие от наводнения районы.

В то же время, в Минздраве готовятся к возможным вспышкам кишечной инфекции на Прикарпатье.