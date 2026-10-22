Российская атака на Киев: один человек погиб, 22 пострадали

Фото: ГСЧС Киева

В результате российской атаки на Киев, которая началась вечером 21 октября, погиб один человек, еще 22 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. В результате обстрела возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и объекты инфраструктуры.

В Днепровском районе в результате атаки погиб человек, еще пятеро пострадали. Одного ребенка госпитализировали. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания.

В Дарницком районе зафиксировано повреждение транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Святошинском районе горело нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар на площади 1100 квадратных метров был ликвидирован.

В Оболонском районе повреждены нежилые здания и возникли пожары. Ранения получили два человека. Возгорание ликвидировали.

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 22 октября в результате вражеского обстрела столицы пострадали 15 человек. Кроме того, была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.