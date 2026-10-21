Москва ежедневно проверяет на прочность НАТО
Как видите, без него (этого металла) не взлетит ни один современный самолет. А заменить его практически невозможно.
А теперь угадайте, у кого в руках ключ от этого крана?
Верно, Китай.
Пекин пользуется им мастерски. В июне Китай не экспортировал в Японию ни иттрия, ни галлия, ни диспрозию, ни тербию. Все ограничения начались после слов японского премьера Санаэ Такаити о поддержке Тайваня.
По данным Financial Times, японские запасы иттрия могут закончиться уже через несколько месяцев, поэтому Токио попросил Вашингтон надавить на Пекин. Пока безуспешно.
Самое пикантное в том, что часть компонентов для оборонной промышленности США производят именно в Японии.
То есть Си Цзиньпин, которого Трамп охотно называет другом, совершенно спокойно перекрывает кислород американскому ВПК.
Напомню, что после саммита в Пусане в прошлом году Си обещал открыть кран в обмен на послабление американских пошлин. Но, как признают в Вашингтоне, выполнил обещание лишь отчасти.
Теперь США пугают Пекин, что без иттрия могут возникнуть проблемы с турбинами для китайского лайнера C919. Китай ясно игнорирует.
А теперь посмотрим на картину шире. Пекин системно бьет по оборонной промышленности США и их союзников, Москва ежедневно проверяет прочность НАТО. В Вашингтоне Путина называют гуманистом, а Трамп недавно заверил, что "Россия, в целом, вела себя адекватно в отношении Украины".
И на кого же в такой ситуации давят сильнее всего? Конечно, на Украину, потому что администрация Трампа требует от Киева прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре, а поставки Patriot задерживаются, ведь со слабее всегда проще договориться.
Тоталитарные режимы давно поняли, что западное единство не обязательно ломать танками, если можно перекрыть кран с итрием, газом или нефтью.
Жаль только, что в Вашингтоне этого еще не заметили и продолжают дружить с теми, кто тихо разбирает их оборону по винтику.
Куда катится этот странный мир, где друзья перекрывают кислород, враги получают комплименты, а союзника, воюющего за всех, давят сильнее всех?