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Виктор Таран политолог info@regionews.ua
21 октября 2026, 20:35

Москва ежедневно проверяет на прочность НАТО

21 октября 2026, 20:35
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Есть такой редкий металл иттрий, о котором большинство людей никогда не слышало. Его используют в жаростойких покрытиях лопаток реактивных двигателей, деталях электростанций и оборудовании для производства чипов
Есть такой редкий металл иттрий, о котором большинство людей никогда не слышало. Его используют в жаростойких покрытиях лопаток реактивных двигателей, деталях электростанций и оборудовании для производства чипов
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Как видите, без него (этого металла) не взлетит ни один современный самолет. А заменить его практически невозможно.

А теперь угадайте, у кого в руках ключ от этого крана?

Верно, Китай.

Пекин пользуется им мастерски. В июне Китай не экспортировал в Японию ни иттрия, ни галлия, ни диспрозию, ни тербию. Все ограничения начались после слов японского премьера Санаэ Такаити о поддержке Тайваня.

По данным Financial Times, японские запасы иттрия могут закончиться уже через несколько месяцев, поэтому Токио попросил Вашингтон надавить на Пекин. Пока безуспешно.

Самое пикантное в том, что часть компонентов для оборонной промышленности США производят именно в Японии.

То есть Си Цзиньпин, которого Трамп охотно называет другом, совершенно спокойно перекрывает кислород американскому ВПК.

Напомню, что после саммита в Пусане в прошлом году Си обещал открыть кран в обмен на послабление американских пошлин. Но, как признают в Вашингтоне, выполнил обещание лишь отчасти.

Теперь США пугают Пекин, что без иттрия могут возникнуть проблемы с турбинами для китайского лайнера C919. Китай ясно игнорирует.

А теперь посмотрим на картину шире. Пекин системно бьет по оборонной промышленности США и их союзников, Москва ежедневно проверяет прочность НАТО. В Вашингтоне Путина называют гуманистом, а Трамп недавно заверил, что "Россия, в целом, вела себя адекватно в отношении Украины".

И на кого же в такой ситуации давят сильнее всего? Конечно, на Украину, потому что администрация Трампа требует от Киева прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре, а поставки Patriot задерживаются, ведь со слабее всегда проще договориться.

Тоталитарные режимы давно поняли, что западное единство не обязательно ломать танками, если можно перекрыть кран с итрием, газом или нефтью.

Жаль только, что в Вашингтоне этого еще не заметили и продолжают дружить с теми, кто тихо разбирает их оборону по винтику.

Куда катится этот странный мир, где друзья перекрывают кислород, враги получают комплименты, а союзника, воюющего за всех, давят сильнее всех?

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США Китай РФ Трамп Путин Си
 
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