Путин в очередной раз втоптал Трампа в грязь

Но тот до сих пор считает «второго Владимира» добропорядочным человеком. Вот такие парадоксы нашего мира

Но тот до сих пор считает «второго Владимира» добропорядочным человеком. Вот такие парадоксы нашего мира

Фото из открытых источников

Заявление Ушакова, мол, Путин готов "возобновить трехсторонние переговоры" (Украина-Россия-США) в десятых числах ноября – плевок Трампа с размаху. Это означает: а) никакого даже секторального перемирия до выборов в Конгресс не будет; б) никаких выгод, чтобы Трамп объявил о своих достижениях, соответственно, тоже не будет; в) Кремль подталкивает Трампа подписать некий пакт о распределении зон влияния с Китаем и Россией (Шэньжэнь, 17-18 ноября).

Ну, и, наконец, Путин в очередной раз обманул Трампа, что поможет решить вопрос иранского кризиса.

Часы убегают. До 3 ноября остается менее двух недель.

Но уже, пожалуй, нет никакой ерунды, которую нынешний глава Белого Дома не мог бы убить. Поэтому ожидаем гневных тирад и, не дай бог, еще более неадекватных действий. Сорвание очередной миссии Виткоффа Трамп непременно снова положит на Украину. Ибо немилая невестка смеет желать остаться в живых.

И здесь можно было бы множество постов написать, что в этих условиях мы могли бы вести себя как-то иначе. И что нужно было с самого начала прихода Трампа не совершать ошибок, которые были сделаны. Но, во-первых, эту ситуацию уже не изменишь. А, во-вторых, с января 2025 года Штаты не приобрели себе ни одного союзника, зато рассорились с половиной мира. И даже с теми, с кем у Трампа до его избрания были дружеские отношения. Поэтому - заигрывали бы мы с Трампом, льстили бы его - все равно все бы потом уперлось в симпатию к Путину. . Здесь уже к психологу.

Но мой предварительный вывод никоим образом не говорит, что не нужно было ничего делать; но а) дипломатическим треком не должны заправлять невежды; б) твиттер-дипломатия хорошо, но работу "на земле" никто не отменял. Горизонтальные связи, диаспора (недавно критикуемая), научные, культурные обмены и элементарная логика выгоды от поддержки друг друга делает чудеса.

Поэтому и мы имеем большую поддержку от американского народа – и просто катастрофическое предательство тех, кому этот народ дал мандат. Но именно этот народ способен задать Трампу вопрос: как тебе, Дональд, удобно быть выставленным на общественное посмешище Путиным?