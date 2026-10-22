2250 оккупантов и 1750 БпЛА: Генштаб обновил потери армии РФ за сутки

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Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали 2250 оккупантов, три танка, 44 артсистемы, восемь бронемашин, 1750 БпЛА, а также 365 авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также были уничтожены семь наземных робототехнических комплексов, три средства ПВО и один РСЗО.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение суток 20 октября и в ночь на 21 октября украинские Силы обороны нанесли результативные удары по объектам российских войск. В частности, поражены пункты управления оккупантов в Луганске и вблизи Курахово Донецкой области.