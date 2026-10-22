"Урожай" на 1,8 млн грн: на Закарпатье трое "агрономов" выращивали коноплю

Фото: Национальная полиция

На Мукачевщине правоохранители разоблачили трех мужчин, которые выращивали и собирали коноплю для дальнейшего изготовления каннабиса. У них изъяли 7,2 кг растений конопли и еще 50 граммов марихуаны

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет около 1,8 млн грн.

Плантацию обнаружили на территории Мукачевского района во время оперативных мер по противодействию наркопреступности. На месте задержаны трое местных жителей в возрасте 23, 34 и 48 лет, которые занимались выращиванием и сбором растений.

Всех троих мужчин задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им сообщили о подозрении по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины.

По информации правоохранителей, задержанные также фигурировали в других уголовных производствах. В частности, 34-летний мужчина ранее был осужден за незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта и кражи. Еще двое мужчин обвиняются в других делах, в частности, относительно незаконной переправки людей через государственную границу Украины, хулиганства и правонарушений в сфере оборота наркотических средств.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве и Запорожье разоблачили организованную группу из пяти человек, которые, по данным следствия, продавали наркотические средства и психотропные вещества через сеть кофеен. Злоумышленники наладили сбыт запрещенных веществ с декабря 2025 года.