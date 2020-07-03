Отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" - Минфин
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы НБУ Якова Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" - речь идет об размещении еврооблигаций.
Как передает RegioNews, об этом Марченко сообщил в эфире телеканала "1+1".
Вчера состоялось одно важное событие - оно было немного шоковое, которое сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, - последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах", - сообщил он.
По его словам размещение еврооблигаций пришлось отменить, поскольку отставка главы центробанка - неординарное событие для инвесторов.
"Возникает много вопросов. Мы вынуждены были прекратить размещение - и сегодня утром оно было отменено. Это было взвешенное решение с учетом тех факторов, которые были", - сказал Марченко.
Напомним, Украина собиралась разместить евробонды на 1,75 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году под 7,3-7,4%.
1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.
Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.