Отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" - Минфин

Уход главы Нацбанка вызвал много вопросов у инвесторов

Уход главы Нацбанка вызвал много вопросов у инвесторов

Фото: НБУ

Как передает RegioNews, об этом Марченко сообщил в эфире телеканала "1+1".

Вчера состоялось одно важное событие - оно было немного шоковое, которое сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, - последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах", - сообщил он.

По его словам размещение еврооблигаций пришлось отменить, поскольку отставка главы центробанка - неординарное событие для инвесторов.

"Возникает много вопросов. Мы вынуждены были прекратить размещение - и сегодня утром оно было отменено. Это было взвешенное решение с учетом тех факторов, которые были", - сказал Марченко.

Напомним, Украина собиралась разместить евробонды на 1,75 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году под 7,3-7,4%.

1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.