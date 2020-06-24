"Слуга народа" Третьякова считает детей безработных "низкокачественными"

В пропрезидентской партии новый скандал. На этот раз опозорилась нардеп Галина Третьякова

В пропрезидентской партии новый скандал. На этот раз опозорилась нардеп Галина Третьякова

Фото: Центр журналистских расследований

Соответствующее видео распространяют в соцсетях, пишет Regionews.

В частности, Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".

Когда ... предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества, которые тоже "садятся" на государственные средства", - считает народная избранница.

Чтобы хоть как-то аргументировать свое мнение, депутат привела пример Великобритании и Сингапура, где жестко борются с безработными.

Великобритания в этом смысле очень жестока по отношению к тем, кто не работает. У них даже был когда-то заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, - ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала Третьякова.

По ее мнению, все кто не встает каждый день "на защиту своей Родины, на защиту своего дома, и чтобы кормить своих иждивенцев" не могут требовать для себя достойной жизни.

На заявление Третьяковой отреагировала постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин. В открытом письме организация назвала позицию нардепа "антисоциальной и антигуманной".

После таких высказываний главы парламентского комитета, Федерация требует отставки Третьяковой, говорится в заявлении Постоянной комиссии ФПУ.

Антисоциальный мировоззрение Г.Третьяковой Украина - социальная страна? Можно считать антисоциальный курс государственной политики, когда руководитель комитета социальной политики Верховной Рады #ГалинаТретьякова после предложений "наїджати и дискриминировать наемного работника" уже увлекательно приводит примеры про "кастрировать и стерилизовать" Вот такая она "новая нормальность" по мировоззрению нардепу СН Это и о "детях очень низкого качества", и о "нужно стерилизовать"...., и про барское отношение Вот слушаешь ее бред и думаешь: А почему она с мільонних зарплат наблюдательных советов молчит, премии по триста – чотриста тысяч в министерствах и ЦИК....может на них потренироваться? Или боится? И ничего, - говорит она. Сначала возмущаются и протестуют, потом задумываются, потом становятся сторонниками....классическое окно Овертона Слушайте, делайте перепост и огласку. P. S. кстати, эта нардеп таки протянула решение комитета, который она возглавляет по рекомендации рассмотреть на этой сессии антипрофспілковий законопроект 2681. И это несмотря на то, что Петиция "не рассматривать законопроект 2681" набрала необходимые 25 000 голосов. Дальше будет... Опубликовано Забастовкой "Ради Будущего" Пятница, 29 мая 2020 года.

Напомним, вчера, 23 июня, в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву не стесняясь в выражениях.

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