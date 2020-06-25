19:37  24 июня
В Тернопольской и Винницкой областях эвакуируют людей из-за угрозы паводка
09:08  25 июня
Профсоюзы требуют отставки Третьяковой из-за высказываний о детях
08:19  25 июня
ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", потерь нет
UA | RU
UA | RU
25 июня 2020, 09:08 1

Профсоюзы требуют отставки Третьяковой из-за высказываний о детях

25 июня 2020, 09:08 1
Читайте також українською мовою
Разумкова просят отозвать ее с должности председателя комитета по соцполитики
Разумкова просят отозвать ее с должности председателя комитета по соцполитики
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Федерация профсоюзов обратилась с открытым письмом к парламенту с требованием отозвать с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галину Третьякову, из-за её заявлений о "детях низкого качества".

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ФПСУ.

В открытом письме к Дмитрию Разумкову отмечается, что женское профсоюзное движение негативно восприняло высказывания Третьяковой о женщинах и детях.

"Во время выступления на вебинаре, организованном Киевской школой экономики в мае 2020 года, госпожа Третьякова привела примеры "стерилизации лиц”, которые желают получать социальную помощь, и "стерилизации женщин”, у которых нет высшего образования, и утверждала, что лучшим официальном курсом в области социальной политики является непредоставление женщинам социальных пособий в случае, когда их дети (при ее терминологии) будут "очень низкого качества”, - говорится в заявлении ФПСУ.

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой в мае, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества”.

О необходимости сложить депутатский мандат уже высказался Владимир Гройсман.

Так же, по словам источника в Офисе президента, Зеленский потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

депутат дети Дмитрий Разумков комитет Галина Третьякова
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Дубинский и Ко: хранители Севера
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »