Под Офис президента пришли бастовать горняки

Акция будет бессрочной

Акция будет бессрочной

У Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров из шахт Львовско-Волынского бассейна, а также компаний "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь".

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Переговорная группа - делегация среди шахтеров угледобывающих предприятий востока и запада страны, зашла в здание Офиса Президента. На площади перед зданием шахтеры требуют от власти реакции на наболевшие вопросы", - отметил Волынец.

Шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате перед работниками государственных шахт, а также рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь.

Кроме того, шахтеры требуют запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора - Российской Федерации, а также Беларуси; восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены по использованию антрацитового угля на уголь газовой группы.

Напомним, ранее под офисом Зеленского уже бастовали шахтеры.

После обещания Зеленского разобраться в ситуации, бастующим шахтерам выплатили часть долга. Однако до полного погашения долга еще далеко.