В Верховную Раду проходит четыре партии, лидирует "Слуга народа" - опрос

Партия Зеленского за два месяца потеряла четверть голосов

Партия Зеленского за два месяца потеряла четверть голосов

Фото: flickr

Если бы досрочные выборы в парламент состоялись в конце июня, барьер в 5% голосов избирателей смогли бы преодолеть четыре партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Наибольшее количество голосов получила бы партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 30,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

В конце апреля за "Слугу народа" планировали голосовать 41,5% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" смогла бы получить 21,8% голосов избирателей, в конце апреля за нее были готовы проголосовать 14,2%.

15,7% опрошенных заявили о готовности поддержать партию "Европейская солидарность", в конце апреля эта политсила имела рейтинг 13,9%.

За партию "Батькивщина" отдали бы свои голоса 8,5% респондентов, в конце апреля ее были готовы поддержать 7,0%.

В Центре Разумкова отмечают, что опрос проводился с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.

Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, в июне 38% опрошенных украинцев одобряли действия и заявления президента Владимира Зеленского, тогда как 45% - не одобряли.