Геополитический заговор: Третьякова заявила о заказной кампании против нее

Нардеп уверяет, что против нее ведется системная и проплаченная кампания

Нардеп уверяет, что против нее ведется системная и проплаченная кампания

Фото: из открытых источников

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов и депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, выступая в парламенте, что термин "качество детей" - не ее, а против нее ведется проплаченная кампания.

Об этом она сообщила в ходе пленарного заседания, передает RegioNews.

Против меня ведется системная и проплаченная кампания. У меня есть враги... Они хотят, чтобы система оставалось такой же, как все 30 лет независимости... Грязная кампания свидетельствует об одном — наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей... Вот почему они испугались и вызвали этот скандал", — заявила она.

По ее словам, информационная кампания, которую развернули против нее, является аморальной и абсурдной.

Нардеп также связывает сложившуюся ситуацию и с тем, что она вошла как представитель Украины в гуманитарную группу ТКГ в Минске.

Они против того, чтобы в Минске звучала четкая и не двузначная проукраинская позиция", - отметила Третьякова.

В обращении к депутатам она подчеркнула, что термин - "качество детей" - не ее. И извинилась перед всеми украинцами за то, что использовала его в публичной плоскости.

Термин не мой, а использовался Гери Беккером — нобелевским лауреатом... Все дети прекрасны, божий дар... Речь идет не о бедности, чем вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным", - рассказала нардеп.

Напомним, народный депутат Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Президент Владимир Зеленский в свою очередь потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Отставки депутата потребовали также в профсоюзах.