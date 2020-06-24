Зеленский потребовал от нардепа Третьяковой официальных извинений – источник

Также президент считает, что нардеп должна сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики

Также президент считает, что нардеп должна сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики

Фото:Realist.online

В Офисе президента отреагировали на высказывание нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой о «детях низкого качества»

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на собственный источник в офисе президента.

Владимир Зеленский потребовал от народного депутата Галины Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о "детях низкого качества" и "стерилизации женщин без высшего образования" являются ее персональной позицией.

Так же, по словам источника, Президент потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, сегодня, 24 июня в сетях распространили видео, на котором глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".