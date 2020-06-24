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24 июня 2020, 21:13 7

Зеленский потребовал от нардепа Третьяковой официальных извинений – источник

24 июня 2020, 21:13 7
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Фото:Realist.online
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В Офисе президента отреагировали на высказывание нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой о «детях низкого качества»

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на собственный источник в офисе президента.

Владимир Зеленский потребовал от народного депутата Галины Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о "детях низкого качества" и "стерилизации женщин без высшего образования" являются ее персональной позицией.

Так же, по словам источника, Президент потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, сегодня, 24 июня в сетях распространили видео, на котором глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада президент депутат нардеп дети скандал Галина Третьякова
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