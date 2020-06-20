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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 13:28 12

Бывшего правоохранителя подозревают в легализации почти 120 млн грн

20 июня 2020, 13:28 12
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Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий
Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий
Фото: Facebook
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Прокуратура города Киева разоблачила преступную группу, которая обеспечивала деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму около 120 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает RegioNews.

Преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа.

Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивании средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Участникам группировки сообщено о подозрении в подделке документов и легализации имущества, полученного преступным путем.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

полиция прокуратура дело коррупция криминал
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