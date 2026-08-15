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15 августа 2026, 12:52

На Львовщине "Жигули" сбили велосипедиста: мужчина погиб на месте

15 августа 2026, 12:52
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области в результате ДТП погиб 59-летний велосипедист. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 14 августа около 06:40 на автодороге "Борщовичи - Новый Яричев" во Львовском районе.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, житель одного из сел района, совершил наезд на велосипедиста – 59-летнего жителя соседнего села.

В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление в опасности.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, во Львовской области автомобиль врезался в рейсовый автобус. Среди трех травмированных – ребенок. По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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