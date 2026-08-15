Украина ударила по "Прогрессу" и "Саваслейке": на объектах РФ вспыхнули пожары

Попадания в Самару РФ. Фото: ASTRA

В ночь на 15 августа Силы обороны поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре Самарской области РФ и аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

По данным военных, на территории "Прогресса" зафиксировали попадания с последующим пожаром. Предприятие является одним из ключевых объектов ракетно-космической промышленности России и производит ракеты-носители семейства "Союз".

В частности, ракеты "Союз-2.1б" используются для запуска российских спутников военного, разведывательного и связного назначения. Также предприятие производит космические аппараты дистанционного зондирования на Земле, которые РФ использует для разведки.

Кроме того, украинские силы поразили аэродром "Саваслейка". Там также зафиксировали попадание и пожар.

Аэродром используется, в частности, для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К – носителей аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Степень нанесенного объектам ущерба пока уточняется. В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается.

Напомним, 12 августа Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма. В частности, украинские военные поразили диспетчерскую башню на территории аэродрома "Саки".