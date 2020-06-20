Колишнього правоохоронця підозрюють у легалізації майже 120 млн грн
Прокуратура міста Києва викрила злочинну групу, яка забезпечувала діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму близько 120 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає RegioNews.
Злочинну групу організував колишній працівник правоохоронного органу.
Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із обготівковування коштів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.
Учасникам угруповання повідомлено про підозру у підробленні документів і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишньою високопоставленою особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.