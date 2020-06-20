Колишнього правоохоронця підозрюють у легалізації майже 120 млн грн

Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств

Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств

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Прокуратура міста Києва викрила злочинну групу, яка забезпечувала діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму близько 120 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає RegioNews.

Злочинну групу організував колишній працівник правоохоронного органу.

Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із обготівковування коштів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Учасникам угруповання повідомлено про підозру у підробленні документів і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишньою високопоставленою особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.