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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 22:02 13

В Днепре при задержании преступника убили полицейского

19 июня 2020, 22:02 13
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Полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Днепропетровской области, пишет RegioNews.

Сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и патрульным нарядам предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции.

Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и надеть на него наручники.

От полученных ранений полицейский скончался.

Напомним, 16 июня на Днепропетровщине за получение взятки задержали начальника сектора криминальной полиции

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