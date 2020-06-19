В Днепре при задержании преступника убили полицейского

Погибшему было всего 26 лет

Погибшему было всего 26 лет

Полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Днепропетровской области, пишет RegioNews.

Сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и патрульным нарядам предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции.

Во время движения автомобиля злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и надеть на него наручники.

От полученных ранений полицейский скончался.

Напомним, 16 июня на Днепропетровщине за получение взятки задержали начальника сектора криминальной полиции